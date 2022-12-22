Германия подумает, как увеличить помощь Украине после решения США передать ВСУ Patriot — Бербок

22 декабря, 22:29
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Бербок назвала выступление Зеленского перед Конгрессом «замечательной речью» (Фото:REUTERS/Benjamin Westhoff)

Бербок назвала выступление Зеленского перед Конгрессом «замечательной речью» (Фото:REUTERS/Benjamin Westhoff)

Берлин подумает, как увеличить поставки военной помощи Украине после решения Вашингтона передать украинским военным ЗРК Patriot, сообщила глава МИД Германии Анналена Бербок.

Об этом сообщает Spiegel.

«После поставки Patriot мы также посмотрим, что еще мы можем поставить, потому что мы знаем, что эти системы ПВО спасают жизни», — заявила Бербок.

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Министр также считает визит президента Украины Владимира Зеленского в США важным событием и назвала выступление украинского лидера перед Конгрессом «замечательной речью».

21 декабря Зеленский прибыл в США с первым заграничным визитом с начала полномасштабного вторжения России.

Ранее в этот день США объявили о помощи Украине на 1,85 миллиарда долларов, которая впервые включает Patriot.

Американский телеканал CNN со ссылкой на источники в Пентагоне сообщил, что украинским силам потребуется несколько месяцев, чтобы должным образом подготовиться к работе с Patriot.

Ранее представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что у Берлина сейчас нет свободных систем Patriot для отправки в Украину.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Вашингтон ЗРК Patriot Анналена Бербок

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