Германия поддержит санкции против Ирана за поставку дронов-камикадзе России — глава МИД 18 октября, 16:50 Бербок подчеркнула, что оба режима не только «братья по духу, но и поддерживают друг друга поставками оружия». (Фото:REUTERS/Benjamin Westhoff)

Глава немецкого МИД Анналена Бербок поддерживает новый пакет санкций против Ирана в ответ на поставку России дронов-камикадзе.

«Беспилотники-камикадзе, которые были сбиты, и которые ударили по Киеву, совершенно ясно, откуда они», — сказала она в комментарии ZDF.

Бербок подчеркнула, что передача Ираном беспилотников России показали, что оба режима не только «братья по духу, но и поддерживают друг друга поставками оружия».

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«Вот почему наш единственный ответ, учитывая ужасную ситуацию в самом Иране, заключается в запуске пакета санкций», — сказала она.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вносит на рассмотрение президента предложение разорвать дипломатические отношения с Ираном из-за передачи оружия РФ.

Ряд министров иностранных дел стран ЕС призвали к введению новых санкций против Ирана, если будет доказана причастность Тегерана к российской агрессии.

В МИД Ирана 17 октября в очередной раз заявили, что якобы не имеют отношения к поставкам дронов-камикадзе Shahed-136 России.