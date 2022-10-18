Германия поддержит санкции против Ирана за поставку дронов-камикадзе России — глава МИД
Бербок подчеркнула, что оба режима не только «братья по духу, но и поддерживают друг друга поставками оружия». (Фото:REUTERS/Benjamin Westhoff)
Глава немецкого МИД Анналена Бербок поддерживает новый пакет санкций против Ирана в ответ на поставку России дронов-камикадзе.
«Беспилотники-камикадзе, которые были сбиты, и которые ударили по Киеву, совершенно ясно, откуда они», — сказала она в комментарии ZDF.
Бербок подчеркнула, что передача Ираном беспилотников России показали, что оба режима не только «братья по духу, но и поддерживают друг друга поставками оружия».
«Вот почему наш единственный ответ, учитывая ужасную ситуацию в самом Иране, заключается в запуске пакета санкций», — сказала она.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вносит на рассмотрение президента предложение разорвать дипломатические отношения с Ираном из-за передачи оружия РФ.
Ряд министров иностранных дел стран ЕС призвали к введению новых санкций против Ирана, если будет доказана причастность Тегерана к российской агрессии.
В МИД Ирана 17 октября в очередной раз заявили, что якобы не имеют отношения к поставкам дронов-камикадзе Shahed-136 России.