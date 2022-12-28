«Хорошее и правильное». Германия приветствует предложение Украины о проведении мирной конференции 28 декабря, 16:28 В Германии заявили, что каждое предложение о том, чтобы закончить российскую агрессивную войну, хорошее (Фото:karlherl/pixabay.com)

Германия приветствует предложение главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о проведении международной мирной конференции, заявил представитель немецкого МИД Кристофер Бургер.

Об этом сообщает Bild.

По его словам, каждое предложение о том, чтобы закончить российскую агрессивную войну, хорошее и правильное.

Представитель МИД подчеркнул, что решение о проведении, сроках и содержании возможных переговоров с РФ остается за правительством Украины.

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Бургер добавил, что Россия не выявляет никаких признаков отказа от своих первоначальных военных целей.

"Министр иностранных дел Сергей Лавров ясно дал понять, что Россия продолжает упорно работать над разрушением государственности Украины", - сказал он.

Украина рассчитывает до конца февраля 2023 года провести саммит о реализации украинской формулы мира на площадке ООН, заявлял министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Формула мира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский представил формулу мира из десяти пунктов на саммите G20 в ноябре.

Она, в частности, включает:

восстановление территориальной целостности Украины,

вывод российских войск,

освобождение всех пленных,

трибунал для виновных в агрессии,

гарантии безопасности для Украины.

Киев предлагает иностранным партнерам взять на себя лидерство в одном из пунктов плана.



4 октября Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. В ОП заявили, что Киев пойдет на переговоры, когда в РФ сменится президент.

Зеленский говорил, что Украина сможет найти формат для диалога с Россией, если россияне отступят с оккупированных украинских территорий и признают, что «ужасно ошиблись». Он также заявлял, что только глава кремлевского режима может перевести войну с военного пути на дипломатический и что путь дипломатии может начаться, если Россия отойдет к международно признанным границам Украины 1991 года.