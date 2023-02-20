«Я буду это приветствовать». Министр обороны Германии поддержал поставки танков Leopard Украине другими странами 20 февраля, 17:13 Борис Писториус (Фото:REUTERS/Fabian Bimmer)

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что он приветствовал бы решение других западных стран осуществить поставки Украине танков Leopard.

Об этом сообщает DW.

По его словам, что касается количества танков на встрече в формате Рамштайн сложилась ситуация, которая отличалась от того впечатления, которое получила общественность.

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«Не все представленные там страны считали, что Германия блокирует поставки. Было несколько стран, которые выразили мнение: мы хотим, чтобы Германия освободила путь (для поставок танков Украине — ред.). И вот, когда мы освободили путь, а это было три с половиной недели назад, мы увидели, что не все страны, которые этого требовали, так же быстро действуют», — сказал он журналистам в понедельник, 20 февраля, во время визита в город Мюнстер, где военнослужащие ВСУ проходят обучение управлению боевыми танками Leopard 2 и БМП Marder.

Министр заявил, что ему «меньше нравится быть чемпионом заявлений, нежели реализации».

«Конечно, если другие страны еще осуществят поставки, а возможно это случится, я буду это приветствовать — в первую очередь, в плане модели 2A6, но я не могу получить их (танки — ред.) по мановению волшебной палочки», — сказал он.

25 января Германия после долгих колебаний одобрила передачу Украине 14 танков Leopard 2 и их реэкспорт из стран-партнеров. В тот же день США объявили о предстоящей отправке на фронт 31 танка Abrams.

Писториус заявил, что первые танки могут отправить в Украину до конца марта.