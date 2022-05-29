Германия планирует предоставить Украине €1 млрд грантовой поддержки

29 мая, 18:38
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Анка Фельдгузен и Сергей Марченко (Фото:Anka Feldhusen via Twitter)

Анка Фельдгузен и Сергей Марченко (Фото:Anka Feldhusen via Twitter)

Правительство Германии намерено предоставить Украине 1 млрд евро грантовой помощи.

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Об этом сообщила в Twitter посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

«Обсудила с министром финансов Сергеем Марченко актуальное состояние в финансовой сфере и предоставление грантовой (1 миллиард евро) помощи Украине со стороны Германии. Рада тесному сотрудничеству между министерствами финансов наших стран», — написала она.

Видео дня
https://twitter.com/AnkaFeldhusen/status/1530874754890178567
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Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Германия Поддержка Украина Анка Фельдгузен

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