Германия планирует предоставить Украине €1 млрд грантовой поддержки
Анка Фельдгузен и Сергей Марченко (Фото:Anka Feldhusen via Twitter)
Правительство Германии намерено предоставить Украине 1 млрд евро грантовой помощи.
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Об этом сообщила в Twitter посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.
«Обсудила с министром финансов Сергеем Марченко актуальное состояние в финансовой сфере и предоставление грантовой (1 миллиард евро) помощи Украине со стороны Германии. Рада тесному сотрудничеству между министерствами финансов наших стран», — написала она.
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