Германия планирует предоставить Украине €1 млрд грантовой поддержки 29 мая, 18:38 Цей матеріал також доступний українською Анка Фельдгузен и Сергей Марченко (Фото:Anka Feldhusen via Twitter)

Правительство Германии намерено предоставить Украине 1 млрд евро грантовой помощи.

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Об этом сообщила в Twitter посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

«Обсудила с министром финансов Сергеем Марченко актуальное состояние в финансовой сфере и предоставление грантовой (1 миллиард евро) помощи Украине со стороны Германии. Рада тесному сотрудничеству между министерствами финансов наших стран», — написала она.

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