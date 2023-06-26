Германия планирует передавать Украине 155-мм снаряды для гаубиц — Spiegel
Флаг Германии (Фото:Jörn Heller / Pixabay)
Правительство Германии планирует передать Украине 20 тысяч 155-мм боеприпасов для гаубиц в ближайшие два года, сообщает Spiegel со ссылкой на собственные источники.
По данным СМИ, в конце прошлой недели оборонное ведомство представило на утверждение бюджетному комитету Бундестага соответствующее рамочное соглашение с компанией Rheinmetall. Этот контракт предусматривает поставку до 333 тысяч боеприпасов 155-мм к 2029 году для пополнения собственных складов Германии, а также долгосрочное снабжение ВСУ снарядами для гаубиц.
Также согласно конфиденциальным документам, для Украины уже согласован первоначальный пакет из 20 тысяч снарядов на следующие два года. Отмечается, что он обойдется Германии в 60 миллионов евро, а после получения первого пакета боеприпасов Киев может заказать дополнительные пакеты.
На сегодняшний день Германия поставила Украине около 25 тысяч артиллерийских боеприпасов в рамках военной помощи.
Ранее 5 мая Евросоюз согласовал выделение 1 млрд евро из Европейского фонда мира на закупки боеприпасов и ракет для Украины.