Германия перезапустит угольные электростанции, чтобы уменьшить зависимость от российского газа 19 июня, 22:22 Цей матеріал також доступний українською Германия пытается избавиться от газовой зависимости от РФ (Фото:REUTERS / Wolfgang Rattay)

Германия возобновит работу угольных электростанций и предложит компаниям стимулы для ограничения потребления природного газа, сообщает The Wall Street Journal. Как пишет издание, это станет новым шагом в экономической войне между Европой и Россией.

Берлин публично сообщил об этих мерах в воскресенье, 19 июня, после того, как Россия на прошлой неделе прекратила поставки газа в Европу. В частности, поставки газа в Европу резко упали через газопровод Северный поток.

Видео дня

В связи с этим Европа может недозаполнить хранилища, что может привести к нехватке газа зимой. Кроме того, действия России по созданию дефицита газа приводят к росту цен на него, создавая дополнительное давление на европейские экономики, столкнувшиеся с высокой инфляцией.

Министр экономики и энергетики Германии Роберт Габек считает, что «это стратегия Путина, чтобы нас возмутить, повысить цены и разделить нас»

«Мы этого не позволим. Мы будем защищаться решительно, точно и продуманно», — заявил Габек.

В то же время российский Газпром оправдывает дефицит отсутствием части турбин, якобы застрявших в Канаде из-за антироссийских санкций. Европейские чиновники и аналитики отвергли это объяснение.

По оценкам правительства ФРГ, Германия импортирует около 35% своего природного газа из России по сравнению с 55% до широкомасштабной войны и использует большую часть для отопления и производства. Министр Габек рассказал, что в прошлом году производство электроэнергии с использованием природного газа составило около 15% общей коммунальной электроэнергии в Германии, но в этом году эта доля, вероятно, упала.

Чтобы ускорить снижение доли газа в энергобалансе и создать запасы к зиме, Габек анонсировал ряд шагов.

Так, немецкое правительство предоставит коммунальным предприятиям полномочия расширять использование угольных электростанций. Это обеспечит Германии альтернативный источник энергии, но замедлит усилия страны по сокращению выбросов углерода, являющегося частью «зеленого» курса.

«Это досадно. Но в этой ситуации необходимо снизить потребление газа. К зиме газовые склады должны быть заполнены. Это имеет самый высокий приоритет», — сказал Габек, представляющий партию «зеленых» в немецком правительстве относительно необходимости возвращения к углю.

Соответствующий закон, как ожидается, будет принят в Бундесрате на заседании 8 июля.



Такие шаги планируется ввести до 31 марта 2024 года. За это время немецкое правительство надеется создать устойчивую альтернативу российскому газу.

Также, по словам министра Габека, немецкое правительство введет систему аукционов, которая побуждает промышленность к снижению потребления. Предполагается, что она заработает уже этим летом. Эти меры направлены на то, чтобы перенаправить газ в резервуары для хранения, которые будут использоваться зимой.

Германия стремится заполнить свои хранилища газа на 90% к декабрю. В настоящее время газовые хранилища Германии заполнены примерно на 56%, отметил министр энергетики.

Ранее немецкое правительство также договорилось о закупке газа из других стран, помимо России. Германия также ускоряет строительство терминала сжиженного газа в Северном море вблизи Вильгельмсхафена.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.