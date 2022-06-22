Инструктаж начнется в июне. Германия передаст Украине РСЗО Mars II только после обучения украинских военных — глава Минобороны 22 июня, 17:46 Цей матеріал також доступний українською Реактивные системы залпового огня MARS (Фото:Sonaz)

Германия начнет обучать украинских военных работе с РСЗО Mars II в июне, а после инструктажа передаст эти системы Украине, сообщила глава Минобороны Кристина Ламбрехт.

«Обучение системам Mars II может начаться уже в июне. И когда закончится это обучение, можно будет начать их поставки в Украину», — сказала она во время выступления в парламенте Германии.

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Она напомнила, что Германия и Британия готовы передать Украине по три такие системы, а США — четыре.

«Чтобы поддержать Украину артиллерией, дальше последуют поставки установок Gepard и системы Iris-T», — сказала она.

Ранее в правительстве Германии уточняли, что Берлин готов передать Украине 30 зенитных самоходных установок Gepard и одну систему ПВО Iris-T.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк говорил, что для завершения войны Украине нужно 1000 гаубиц калибра 155 мм, 300 РСЗО и 500 танков. По словам замминистра обороны Анны Маляр, западные партнеры передали Украине только 10% необходимого оружия.

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