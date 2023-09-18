Германия передаст Украине пакет военной помощь на 400 млн евро — Писториус
Глава Минобороны Германии Борис Писториус (Фото:REUTERS/Heiko Becker)
Германия готовит для Украины пакет военной помощи стоимостью 400 млн евро, заявил глава немецкого Минобороны Борис Писториус.
В интервью Bild Писториус сообщил, что Германия поставляет Украине дополнительные боеприпасы: фугасные, минометные, минно-ракетные.
«Боеприпасы — это то, в чем больше всего нуждается Украина в защите от жестокой агрессивной войны», — сказал он.
Писториус добавил, что его страна поможет ВСУ защищенными транспортными средствами и системами разминирования.
«Мы также позаботились о приближающейся зиме: мы отправим одежду, а также генераторы электроэнергии и тепла. Общая стоимость пакета составит 400 миллионов евро», — подчеркнул он.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщили, что правительства их стран обсуждают вопрос передачи ВСУ ракет ATACMS и Taurus, однако решение об их передаче является «комплексным».