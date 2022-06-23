«Даже у Бундесвера ее пока нет». Германия передаст Украине новейшую систему ПВО — посол Мельник 23 июня, 17:58 Цей матеріал також доступний українською Флаг Германии (Фото:karlherl / pixabay)

Германия передаст Украине новейший зенитно-ракетный комплекс для противовоздушной обороны, еще не поступивший на вооружение Бундесвера.

Об этом в интервью Укринформу заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Он подчеркнул, что на это Германия потратила 178 миллионов евро.

«Я горжусь тем, что мне и нашей команде удалось преодолеть безумное политическое сопротивление и в тесном закулисном взаимодействии с производителем — компанией Diehl Defence — добиться заключения контракта на закупку первой такой системы стоимостью 178 миллионов евро, причем за счет немецкого правительства», — отметил он.

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По словам посла, Украина благодарит за это федерального канцлера Олафа Шольца.

«Кстати, даже у Бундесвера нет пока такой ПВО», — подчеркнул Мельник.

Дипломат добавил, что Украина также ожидает одобрения по закупке САУ Panzerhaubitze.

«Так же ожидаю „зеленый свет“ из Берлина на приобретение 100 новых САУ Panzerhaubitze 2000, соответствующее предложение мы уже получили от немецкой промышленности», — отметил Андрей Мельник.

Посол также сообщил, что особое внимание планирует уделить налаживанию стратегического сотрудничества для развития отечественных ВМС, поскольку в Германии производятся одни из лучших в мире фрегатов, корветов и подводных лодок.

Ранее в правительстве Германии уточняли, что Берлин готов передать Украине 30 зенитных самоходных установок Gepard и одну систему ПВО Iris-T.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк говорил, что для завершения войны Украине нужно 1000 гаубиц калибра 155 мм, 300 РСЗО и 500 танков. По словам замминистра обороны Анны Маляр, западные партнеры передали Украине только 10% необходимого оружия.

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