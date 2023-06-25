Германия до конца года передаст Украине еще 45 зенитных установок Gepard 25 июня, 10:52 Немецкая ВСУ Gepard (Фото:Jeff Keenan / Pixabay)

Германия в сотрудничестве с США планирует до конца 2023 года передать Украине еще 45 зенитных самоходных установок (ВСУ) Gepard.



Об этом в интервью Welt am Sonntag заявил глава Ситуационного центра по вопросам Украины при Министерстве обороны ФРГ, бригадный генерал Кристиан Фройдинг.

По состоянию на сейчас Германия передала Украине уже 34 Gepard и еще 15 будут доставлены в ближайшие недели.

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«Кроме того, мы хотим поставить еще около 30 танков Gepard до конца года в сотрудничестве с США», — сказал немецкий генерал.

Это поможет Украине усилить свою противовоздушную оборону.

Ранее в Пентагоне сообщили, что закупят для Украины установки Gepard на 118 миллионов долларов.