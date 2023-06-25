Германия до конца года передаст Украине еще 45 зенитных установок Gepard

25 июня, 10:52
Поделиться:
Немецкая ВСУ Gepard (Фото:Jeff Keenan / Pixabay)

Немецкая ВСУ Gepard (Фото:Jeff Keenan / Pixabay)

Германия в сотрудничестве с США планирует до конца 2023 года передать Украине еще 45 зенитных самоходных установок (ВСУ) Gepard.

Об этом в интервью Welt am Sonntag заявил глава Ситуационного центра по вопросам Украины при Министерстве обороны ФРГ, бригадный генерал Кристиан Фройдинг.

Читайте также:

ЗРК Patriot (Фото:NATO/Flickr) Германия «немедленно» предоставит Украине еще 64 управляемые ракеты для ЗРК Patriot

По состоянию на сейчас Германия передала Украине уже 34 Gepard и еще 15 будут доставлены в ближайшие недели.

Видео дня

«Кроме того, мы хотим поставить еще около 30 танков Gepard до конца года в сотрудничестве с США», — сказал немецкий генерал.

Это поможет Украине усилить свою противовоздушную оборону.

Ранее в Пентагоне сообщили, что закупят для Украины установки Gepard на 118 миллионов долларов.

Читайте также:
Украина в августе получит боеприпасы для Gepard — Шольц
Редактор: София Лазарова

Теги:   Германия Военная помощь Поставки оружия ПВО Зенитная установка Украина-Германия Война России против Украины зенитная установка Gepard

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X