Германия передаст Украине дополнительные САУ Panzerhaubitze с боеприпасами 19 сентября, 18:27 Глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт (Фото:REUTERS/Annegret Hilse)

Германия поставит Украине дополнительные четыре САУ Panzerhaubitze 2000 вместе с комплектом боеприпасов.

Об этом говорится в сообщении Минобороны Германии в Twitter.

Такие образом Германия совместно с Нидерландами передаст Украине 22 систем этого типа, 14 из которых — из Германии.

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Глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт сообщила, что ВСУ довольны гаубицами, которые Бундесвер уже передал Украине, а Киев запросил дополнительные системы.

«Чтобы поддержал Украину в ее отважной борьбе против жестокого российского вторжения, Германия выполнит это пожелание и предоставит дополнительные Panzerhaubitze», — сказала Ламбрехт.

Ранее Ламбрехт заявила, что контрнаступление Украины впечатляет и обнадеживает, но российские войска не отброшены достаточно далеко.

Также Ламбрехт сообщала, что Берлин готов отправить Украине бронемашины Dingo и дополнительные реактивные системы залпового огня MARS II.

6 сентября издание Welt сообщило, что канцлер Германии Олаф Шольц отказался передать на нужды ВСУ танки Leopard 2.

Комментируя это, Шольц заявил, что его страна достаточно помогает Украине вооружением, а решение передавать ту или иную технику, по его словам, принимается в координации с союзниками.



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