Германия передаст Украине 350 генераторов и дополнительные зенитные установки Gepard

29 ноября, 22:48
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Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал поставить ВСУ дополнительные самоходные установки Gepard. Также Берлин намерен передать Киеву более 350 генераторов и €56 миллионов на ремонт объектов энергетической системы.

О планах Шольца отправить дополнительные Gepard, сообщает СNN.

«Мы будем продолжать работать над передачей этих очень эффективных систем», — сказал Шольц.

Германия уже передала Украине 30 зенитных установок этого типа. Не уточняется, сколько еще систем Берлин может передать Киеву.

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Также на сайте немецкого правительства сообщается, что во вторник, 29 ноября, Шольц и президент Украины Владимир Зеленский обсудили по телефону пакет помощи для украинской энергосистемы.

Германия обещает предоставить Украине 56 миллионов евро на ремонт объектов энергетической системы, а также более 350 генераторов.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что на саммите НАТО 29−30 ноября в Бухаресте главными темами для Украины станут системы ПВО Patriot и трансформаторы.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Помощь Германия Войска РФ Олаф Шольц

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