Германия передала ВСУ пять дополнительных БРЭМ, боеприпасы и мостовые системы
Также Германия отправила в Украину зимнюю одежду для военных (Фото:tvjoern / pixabay)
За последнюю неделю Германия передала ВСУ пять дополнительных бронированных ремонтно-эвакуационных машин, а также боеприпасы и мостовые системы.
Об этом сообщается на сайте немецкого правительства.
Сообщается, что Берлин отправил в Украину:
- 5 бронированных ремонтно-эвакуационных машин;
- 7 тяжелых и средних мостовых систем;
- 167 тысяч патронов к огнестрельному оружию;
- 100 палаток;
- 183 генератора.
Также Германия отправила в Украину зимнюю одежду для военных. Помощь Берлина включает 116 тысяч зимних курток, 80 тысяч пар зимних штанов и 240 тысяч зимних шапок.
Ранее министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт сообщала, что до конца этого года Германия передаст Украине бронированные машины, танки-мостоукладчики, гаубицы, РСЗО и антидронные системы.