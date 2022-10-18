Германия передала ВСУ пять дополнительных БРЭМ, боеприпасы и мостовые системы

18 октября, 23:05
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Также Германия отправила в Украину зимнюю одежду для военных (Фото:tvjoern / pixabay)

Также Германия отправила в Украину зимнюю одежду для военных (Фото:tvjoern / pixabay)

За последнюю неделю Германия передала ВСУ пять дополнительных бронированных ремонтно-эвакуационных машин, а также боеприпасы и мостовые системы.

Об этом сообщается на сайте немецкого правительства.

Сообщается, что Берлин отправил в Украину:

  • 5 бронированных ремонтно-эвакуационных машин;
  • 7 тяжелых и средних мостовых систем;
  • 167 тысяч патронов к огнестрельному оружию;
  • 100 палаток;
  • 183 генератора.

Видео дня

Также Германия отправила в Украину зимнюю одежду для военных. Помощь Берлина включает 116 тысяч зимних курток, 80 тысяч пар зимних штанов и 240 тысяч зимних шапок.

Ранее министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт сообщала, что до конца этого года Германия передаст Украине бронированные машины, танки-мостоукладчики, гаубицы, РСЗО и антидронные системы.

https://www.youtube.com/embed/PX6JBN9sjG
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Оружие Германия Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Войска РФ

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