Германия передала ВСУ пять дополнительных БРЭМ, боеприпасы и мостовые системы 18 октября, 23:05 Также Германия отправила в Украину зимнюю одежду для военных (Фото:tvjoern / pixabay)

За последнюю неделю Германия передала ВСУ пять дополнительных бронированных ремонтно-эвакуационных машин, а также боеприпасы и мостовые системы.

Об этом сообщается на сайте немецкого правительства.

Сообщается, что Берлин отправил в Украину:

5 бронированных ремонтно-эвакуационных машин;

7 тяжелых и средних мостовых систем;

167 тысяч патронов к огнестрельному оружию;

100 палаток;

183 генератора.

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Также Германия отправила в Украину зимнюю одежду для военных. Помощь Берлина включает 116 тысяч зимних курток, 80 тысяч пар зимних штанов и 240 тысяч зимних шапок.

Ранее министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт сообщала, что до конца этого года Германия передаст Украине бронированные машины, танки-мостоукладчики, гаубицы, РСЗО и антидронные системы.