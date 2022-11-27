Германия передала Украине танковые тягачи и бронемашины

27 ноября, 15:30
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Германия передала Украине танковые тягачи M1070 Oshkosh (Фото:Минобороны США)

Германия передала Украине танковые тягачи M1070 Oshkosh (Фото:Минобороны США)

В течение прошлой недели Украина получила от Германии два танковых тягача M1070 Oshkosh, а также партию бронемашин.

Об этом в воскресенье, 27 ноября, сообщила пресс-служба немецкого правительства.

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В сообщении отмечается, что за прошедшую неделю количество переданных Украине танковых тягачей выросло на две единицы (с 8 до 10), бронемашин — на 14 единиц (с 39 до 53).

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Кроме того, Берлин также готовится к передаче Украине 14 гусеничных машин с дистанционным управлением, необходимых для выполнения задач поддержки.

«Правительство Германии поддерживает украинских военных в тесной координации со своими партнерами и союзниками», — подчеркивают в правительстве.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Танки Германия Бронетехника Военная помощь Поставки оружия Бронемашины Украина-Германия Война России против Украины

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