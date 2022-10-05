Германия передала Украине пять БРЭМ и готовит к отправке еще десять
Еще десять БРЭМ будут переданы ВСУ (Фото:Vitaly V. Kuzmin/Wikipedia)
Германия уже передала Украине пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин (БРЭМ) и готовит к передаче еще десять единиц техники этого типа.
Об этом сообщается на сайте немецкого правительства.
Отмечается, что на этой неделе Бундесвер отправил Украине две БРЭМ, а на прошлой неделе три машины были переданы для ВСУ.
Также машины этого типа есть в списке оружия, которое готовится к отправке в Украину. По данным немецкого правительства, еще десять единиц техники будут переданы ВСУ.
Бронированная ремонтно-эвакуационная машина предназначена для эвакуации застрявшей и поврежденной техники, в том числе и из-под огня противника.
Обеспечивает необходимый ремонт и техническое обслуживание в полевых условиях.