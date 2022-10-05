Германия передала Украине пять БРЭМ и готовит к отправке еще десять

5 октября, 22:59
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Еще десять БРЭМ будут переданы ВСУ (Фото:Vitaly V. Kuzmin/Wikipedia)

Еще десять БРЭМ будут переданы ВСУ (Фото:Vitaly V. Kuzmin/Wikipedia)

Германия уже передала Украине пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин (БРЭМ) и готовит к передаче еще десять единиц техники этого типа.

Об этом сообщается на сайте немецкого правительства.

Отмечается, что на этой неделе Бундесвер отправил Украине две БРЭМ, а на прошлой неделе три машины были переданы для ВСУ.

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Также машины этого типа есть в списке оружия, которое готовится к отправке в Украину. По данным немецкого правительства, еще десять единиц техники будут переданы ВСУ.

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Бронированная ремонтно-эвакуационная машина предназначена для эвакуации застрявшей и поврежденной техники, в том числе и из-под огня противника.

Обеспечивает необходимый ремонт и техническое обслуживание в полевых условиях.

https://www.youtube.com/embed/Cj9FvDfIit0
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Германия Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ)

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