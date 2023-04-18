Германия передала ВСУ зенитно-ракетный комплекс Patriot и ракеты к нему 18 апреля, 20:12 ЗРК Patriot (Фото:NATO/Flickr)

Германия передала Украине новый пакет военный помощи, который включает зенитно-ракетный комплекс Patriot и снаряды к нему.

Об этом сообщается на сайте немецкого правительства.

Всего в пакет помощи Германии вошли:

ЗРК Patriot и снаряды к нему;

16 грузовиков Zetros;

2 автомобили пограничной службы.

Видео дня

Спикер командования Воздушных Сил Юрий Игнат в комментарии РБК-Украина не подтвердил и не опроверг информацию о том, что Patriot уже в Украине. Он почеркнул, что что получение этой системы ПВО будет знаковым событием, ведь она позволит сбивать вражеские цели на большей дистанции.

Он также выразил надежду, что следующим шагом со стороны западных союзников Украины будет принятие решения по самолетам F-16.

Системы ЗРК Patriot обещали передать Украине США, Германия и Нидерландов.

30 марта представитель Пентагона сообщил, что 65 украинцев закончили тренировки на системах Patriot в США. По данным СМИ, американские Patriot будут переброшены в Украину «быстрее, чем планировалось ранее».