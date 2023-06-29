Германия передала Украине новый пакет военной помощи

29 июня, 23:55
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Флаг Германии (Фото:Tom / Pixabay)

Флаг Германии (Фото:Tom / Pixabay)

Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошли радар для ПВО TRML-4D и оборудование для разминирования.

Об этом сообщает правительство Германии.

В список помощи вошли:

  • один РЛС среднего радиуса действия TRML-4D;
  • три моста для мостоукладчика BEAVER;
  • две машины пограничной охраны;
  • 16 грузовиков Zetros.

Видео дня

Радар TRML-4D использует новейшую технологию радиолокации Active Electronics Scanned Array с несколькими лучами цифровой формы.

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Он способен заблаговременно обнаруживать различные типы воздушных целей, таких как самолеты, вертолеты и крылатые ракеты. Он обеспечивает оперативное обнаружение и сопровождение около 1500 целей в радиусе до 250 км.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Германия Военная помощь Война России против Украины

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