Германия передала Украине новый пакет военной помощи
Флаг Германии (Фото:Tom / Pixabay)
Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошли радар для ПВО TRML-4D и оборудование для разминирования.
Об этом сообщает правительство Германии.
В список помощи вошли:
- один РЛС среднего радиуса действия TRML-4D;
- три моста для мостоукладчика BEAVER;
- две машины пограничной охраны;
- 16 грузовиков Zetros.
Радар TRML-4D использует новейшую технологию радиолокации Active Electronics Scanned Array с несколькими лучами цифровой формы.
Он способен заблаговременно обнаруживать различные типы воздушных целей, таких как самолеты, вертолеты и крылатые ракеты. Он обеспечивает оперативное обнаружение и сопровождение около 1500 целей в радиусе до 250 км.