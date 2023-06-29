Германия передала Украине новый пакет военной помощи 29 июня, 23:55 Флаг Германии (Фото:Tom / Pixabay)

Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошли радар для ПВО TRML-4D и оборудование для разминирования.

Об этом сообщает правительство Германии.

В список помощи вошли:

один РЛС среднего радиуса действия TRML-4D;

три моста для мостоукладчика BEAVER;

две машины пограничной охраны;

16 грузовиков Zetros.

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Радар TRML-4D использует новейшую технологию радиолокации Active Electronics Scanned Array с несколькими лучами цифровой формы.

Он способен заблаговременно обнаруживать различные типы воздушных целей, таких как самолеты, вертолеты и крылатые ракеты. Он обеспечивает оперативное обнаружение и сопровождение около 1500 целей в радиусе до 250 км.