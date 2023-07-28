Зенитки Gepard и дроны RQ-35 Heidrun. Германия передала Украине новую военную помощь

28 июля, 15:03
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ЗСУ Gepard (Фото:kmweg.com)

ЗСУ Gepard (Фото:kmweg.com)

Правительство Германии обновило список военной помощи, которую уже передали Украине. В него вошли дополнительные установки Gepard и десятки разведывательных дронов.

В целом перечень новой помощи от Берлина следующий:

  • еще шесть самоходных зенитных установок Gepard;
  • 15 042 боеприпасов к ним;
  • десять гусеничных вездеходов Bandvagn 206;
  • 2688 дымовых артиллерийских снарядов калибра 155 мм;
  • 20 разведывательных БпЛА RQ-35 Heidrun;
  • 13 разведывательных дронов Vector;
  • восемь карет скорой помощи;
  • восемь стоматологических стерилизаторов.

Видео дня

Ранее Германия передала Украине первые десять танков Leopard 1.

Канцлер Олаф Шольц говорил, что правительство его страны подготовило программу финансирования, которая предусматривает предоставление вооружения Киеву на сумму в 17 миллиардов евро до 2027 года.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Помощь Оружие Германия Вооружение Боеприпасы Дроны Война России против Украины зенитная установка Gepard

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