Зенитки Gepard и дроны RQ-35 Heidrun. Германия передала Украине новую военную помощь
ЗСУ Gepard (Фото:kmweg.com)
Правительство Германии обновило список военной помощи, которую уже передали Украине. В него вошли дополнительные установки Gepard и десятки разведывательных дронов.
В целом перечень новой помощи от Берлина следующий:
- еще шесть самоходных зенитных установок Gepard;
- 15 042 боеприпасов к ним;
- десять гусеничных вездеходов Bandvagn 206;
- 2688 дымовых артиллерийских снарядов калибра 155 мм;
- 20 разведывательных БпЛА RQ-35 Heidrun;
- 13 разведывательных дронов Vector;
- восемь карет скорой помощи;
- восемь стоматологических стерилизаторов.
Ранее Германия передала Украине первые десять танков Leopard 1.
Канцлер Олаф Шольц говорил, что правительство его страны подготовило программу финансирования, которая предусматривает предоставление вооружения Киеву на сумму в 17 миллиардов евро до 2027 года.