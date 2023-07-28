Зенитки Gepard и дроны RQ-35 Heidrun. Германия передала Украине новую военную помощь 28 июля, 15:03 ЗСУ Gepard (Фото:kmweg.com)

Правительство Германии обновило список военной помощи, которую уже передали Украине. В него вошли дополнительные установки Gepard и десятки разведывательных дронов.



В целом перечень новой помощи от Берлина следующий:

еще шесть самоходных зенитных установок Gepard;

15 042 боеприпасов к ним;

десять гусеничных вездеходов Bandvagn 206;

2688 дымовых артиллерийских снарядов калибра 155 мм;

20 разведывательных БпЛА RQ-35 Heidrun;

13 разведывательных дронов Vector;

восемь карет скорой помощи;

восемь стоматологических стерилизаторов.

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