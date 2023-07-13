Зенитки Gepard и части к IRIS-T. Германия передала Украине новую военную помощь 13 июля, 15:16 Немецкая ЗСУ Gepard (Фото:kmweg.com)

Правительство Германии 12 июля обновило список военной помощи, которую уже передали Украине. В него вошли части для зенитно-ракетного комплекса IRIS-T и дополнительные установки Gepard.

В целом перечень новой помощи от Берлина следующий:

десять пунктов управления огнем для ЗРК IRIS-T;

десять прицельных лазерных установок для ЗРК IRIS-T;

еще шесть самоходных зенитных установок Gepard;

3230 снарядов калибра 155 мм;

1184 патрона 155-мм дымовых боеприпасов;

24 192 боеприпаса калибра 40 мм;

мостоукладчик Beaver;

мост для Beaver;

седельный тягач 8×8 HX81;

два комплекта запчастей для дронов Vector;

пять внедорожников для защиты границ;

четыре полуприцепа.

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На саммите НАТО в Вильнюсе, который проходил 11−12 июля, Владимир Зеленский встретился с канцлером Олафом Шольцем. Президент Украины заявил, что Берлин передаст Киеву дополнительные пусковые установки Patriot и ракеты к ним.

Der Spiegel писал, что в новом пакете также будут, в частности, танки Leopard 1, БМП Marder, тысячи снарядов и оборудование для разминирования.