Зенитки Gepard и части к IRIS-T. Германия передала Украине новую военную помощь
Немецкая ЗСУ Gepard (Фото:kmweg.com)
Правительство Германии 12 июля обновило список военной помощи, которую уже передали Украине. В него вошли части для зенитно-ракетного комплекса IRIS-T и дополнительные установки Gepard.
В целом перечень новой помощи от Берлина следующий:
- десять пунктов управления огнем для ЗРК IRIS-T;
- десять прицельных лазерных установок для ЗРК IRIS-T;
- еще шесть самоходных зенитных установок Gepard;
- 3230 снарядов калибра 155 мм;
- 1184 патрона 155-мм дымовых боеприпасов;
- 24 192 боеприпаса калибра 40 мм;
- мостоукладчик Beaver;
- мост для Beaver;
- седельный тягач 8×8 HX81;
- два комплекта запчастей для дронов Vector;
- пять внедорожников для защиты границ;
- четыре полуприцепа.
На саммите НАТО в Вильнюсе, который проходил 11−12 июля, Владимир Зеленский встретился с канцлером Олафом Шольцем. Президент Украины заявил, что Берлин передаст Киеву дополнительные пусковые установки Patriot и ракеты к ним.
Der Spiegel писал, что в новом пакете также будут, в частности, танки Leopard 1, БМП Marder, тысячи снарядов и оборудование для разминирования.