Германия передала Украине новую военную помощь. В списке инженерная машина Dachs и дроны-разведчики

10 апреля, 16:26
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Немецкая инженерная машина Dachs (Фото:Bundeswehr)

Немецкая инженерная машина Dachs (Фото:Bundeswehr)

Германия передала Украине новую партию помощи фронту. В частности, в него вошла инженерная бронированная машина и десятки тысяч патронов.

Обновленный список помощи опубликовали на сайте федерального правительства.

Киев получил:

  • инженерную бронированную машину Dachs;
  • восемь грузовиков Zetros;
  • восемь систем мобильных антенн;
  • восемь дронов-разведчиков;
  • 23 520 патронов калибра 40 мм.

Видео дня

В предыдущем военном пакете помощи Берлина были, в частности, 18 боевых танков Leopard 2A6 и 40 боевых машин пехоты Marder. Правительство Германии согласилось выделить дополнительные 12 миллиардов евро на долгосрочную военную поддержку Киева — из них €3,2 млрд в 2023 году.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Германия Вооружение Военная помощь Война России против Украины

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