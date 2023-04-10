Германия передала Украине новую военную помощь. В списке инженерная машина Dachs и дроны-разведчики 10 апреля, 16:26 Немецкая инженерная машина Dachs (Фото:Bundeswehr)

Германия передала Украине новую партию помощи фронту. В частности, в него вошла инженерная бронированная машина и десятки тысяч патронов.

Обновленный список помощи опубликовали на сайте федерального правительства.

Киев получил:

инженерную бронированную машину Dachs;

восемь грузовиков Zetros;

восемь систем мобильных антенн;

восемь дронов-разведчиков;

23 520 патронов калибра 40 мм.

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В предыдущем военном пакете помощи Берлина были, в частности, 18 боевых танков Leopard 2A6 и 40 боевых машин пехоты Marder. Правительство Германии согласилось выделить дополнительные 12 миллиардов евро на долгосрочную военную поддержку Киева — из них €3,2 млрд в 2023 году.