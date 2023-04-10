Германия передала Украине новую военную помощь. В списке инженерная машина Dachs и дроны-разведчики
Немецкая инженерная машина Dachs (Фото:Bundeswehr)
Германия передала Украине новую партию помощи фронту. В частности, в него вошла инженерная бронированная машина и десятки тысяч патронов.
Обновленный список помощи опубликовали на сайте федерального правительства.
Киев получил:
- инженерную бронированную машину Dachs;
- восемь грузовиков Zetros;
- восемь систем мобильных антенн;
- восемь дронов-разведчиков;
- 23 520 патронов калибра 40 мм.
В предыдущем военном пакете помощи Берлина были, в частности, 18 боевых танков Leopard 2A6 и 40 боевых машин пехоты Marder. Правительство Германии согласилось выделить дополнительные 12 миллиардов евро на долгосрочную военную поддержку Киева — из них €3,2 млрд в 2023 году.