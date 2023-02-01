«Тяжелые танковые роды». Немцы приняли решение о передаче Украине Leopard 2 под бешеным давлением — Мельник 1 февраля, 16:00 Канцлер Германии Олаф Шольц произносит речь на фоне танка Leopard 2, 17 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Fabian Bimmer)

Экс-посол Украины в Германии, а сейчас заместитель главы Министерства внешних дел Андрей Мельник в интервью Radio NV рассказал, что немцы приняли решение о поставках Украине танков Leopard 2 «под бешеным давлением».

«Немцы, я вам скажу откровенно, приняли это решение фактически под бешеным давлением. И, между нами говоря, немного расслабились. Думают: ну все. Это были тяжелые роды. Я так это называю. Продолжались более девяти месяцев, почти год эти танковые роды», — заявил Мельник в эфире Radio NV.

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Дипломат рассказал, что знает, что Германия могла бы передать Украине больше танков, поскольку он находится в ежедневном контакте с представителями военной промышленности.

«Те 14 танков, которые мы получим, — из Бундесвера, то есть их передают из своей активной части [войска]. У них на складах стоят Леопарды 1. Есть возможность еще самого Бундесвера увеличить это количество. По всему миру очень много стран, имеющих на вооружении танки, не только в странах ЕС. И речь идет о сотнях танков. Мы надеемся, что немцы помогут убеждать эти правительства, чтобы расширить эту танковую коалицию, которую мы, слава Богу, создали», — рассказал он.

25 января Германия после долгих колебаний одобрила передачу Украине 14 танков Leopard 2 и их реэкспорт из стран-партнеров. В тот же день США объявили о предстоящей отправке на фронт 31 танка Abrams.



В середине декабря главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил в интервью The Economist, что для выхода на границы 23 февраля Украине нужно 300 танков.

Немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что первые танки отправят в Украину примерно через три месяца.

По информации Spiegel, немецкие танки могут быть поставлены до конца марта.

Подготовка ВСУ к использованию немецких танков должна в ближайшее время начаться в Германии. Помимо обучения пакет также будет включать логистику, боеприпасы и техническое обслуживание.