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Германия ответила на "идеологически мотивированную" критику газопровода Северный поток-2

Сегодня, 16:38
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EPA

Министр экономики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что Берлин никогда не поддавался шантажу и не будет ему поддаваться впредь в вопросе реализации проекта Северный поток-2.  

В интеврью Welt am Sonntag Альтмайер отметил, что в последнее время звучало много "идеологически мотивированной критики в отношении газопровода, столь важного энергообеспечения Германии. 

По поводу утверждений президента США Дональда Трампа о том, что Берлин делает себя зависимым от энергоснабжения из России Альтмайер заявил:

"Мы никогда не поддавались шантажу и не будем ему поддаваться впредь", - цитирует министра DW.

Альтмайер назвал компромиссное решение по Третьему энергетическому пакету, принятое странми ЕС 8 февраля "мощным сигналом, адресованным и этим критикам".

8 февраля председательствующая в ЕС Румыния при поддержке стран Центральной Европы намеревалась усложнить реализацию проекта Северный поток-2 путем внесения правок в газовую директиву Евросоюза.

Однако Франция и Германия достигли между собой компромисса в вопросе газопровода, предложив альтернативные правки.

По данным Suddeutsche Zeitung одно из предложений заключается в том, что ответственность за газопроводы с третьими странами, такими как Россия, лежит на той стране ЕС (в данном случае на Германии - Ред.), где газопровод впервые стыкуется с европейской сетью.

Таким образом, поправка не должна оказать значительное влияние на реализацию этого проекта.

Страны ЕС поддержали франко-германские правки. 

США, страны Центральной Европы и Украина выступают против строительства газопровода, называя его геополитическим проектом РФ для усиления российских позиций в ЕС.

Теги:   США Северный поток 2 Германия

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