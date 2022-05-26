Передача танков в Украине. Берлин отверг заявления Дуды о нарушении обещания 26 мая, 00:39 Цей матеріал також доступний українською Анджей Дуда (Фото:REUTERS / Valentyn Огиренко)

Германия отвергла заявления президента Польши Анджея Дуды о том, что Берлин нарушил свои обещания и не передал танки взамен тем, которые Варшава отдала Украине.

Об этом сказал официальный представитель правительства Германии Штеффен Гебестрейт, пишет Politico.



«Федеральное правительство ошеломлено, я бы так сказал», — сказал он.

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Гебестрейт возразил Дуде, заявив, что правительство Германии с самого начала ясно дало понять: оно «должно посмотреть, что может сделать».

«От польской стороны поступила четкая просьба передать Польше самые современные основные боевые танки Leopard 2A7, но проблема в том, что у самого Бундесвера лишь небольшое количество — около 50 — таких танков», — сказал чиновник, добавив, что значительное количество таких танков в настоящее время «находится в стадии разработки». Гебестрейт убеждает, что об этих обстоятельствах было четко уведомлено Варшаву.

Накануне Анджей Дуда раскритиковал правительство Германии, обвинив его в несоблюдении договоренностей по обмену танков.

Ранее издание Die Welt со ссылкой на источник сообщало, что процесс передачи Украине вооружения, обещанного Германией, затягивался из-за якобы недоразумений между правительствами стран.

На фоне критики в адрес канцлера Германии Олафа Шольца из-за его неоднозначной позиции Бундестаг 26 апреля одобрил поставки тяжелого вооружения Украине. Шольц заверил, что ФРГ продолжит предоставлять Украине вооружение для борьбы в войне , развязанной Россией.

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник считает, что Шольц « намеренно затягивает» поставки обещанного тяжелого вооружения для ВСУ. По его словам, еще в апреле во время переговоров на авиабазе Рамштайн было принято решение о передаче Украине 30 зенитных самоходных установок Gepard и другой техники, но этого не сделали. 20 мая министерша обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что в июле Украина может получить первые 15 Gepard .

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