Власти Германии отрицают, что мало помогают Украине 29 мая, 11:24 Цей матеріал також доступний українською Вице-канцлер Германии Роберт Хабек (Фото:REUTERS/Annegret Hilse)

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек отрицает информацию о том, что его страна мало помогает Украине.



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Хабек напомнил, что Украина скоро получит, в частности, немецкие САУ PzH 2000, работе с которыми сейчас продолжают учиться украинские военные, сообщает DW.

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Он добавил, что вскоре эти 155-миллиметровые самоходные пушки-гаубицы будут доставлены в Украину.

«Поэтому ни в коем случае нельзя сказать, что Германия не поставляет (в Украину — ред.) ничего или поставляет слишком мало», — считает немецкий вице-канцлер.

С другой стороны, по его словам, Германия не может выполнить все пожелания Украины.

Хабек убежден, что упрек по поводу того, что Германия делает для Украины слишком мало, одновременно является «ошибочным и понятным».

«Ошибочным, потому что это неправда. И понятным, потому что мы, как крупнейшая экономика в ЕС, являемся страной, от которой справедливо много ожидают, и потому что Германия в прошлые годы имела слишком некритические отношения с российским правительством», — пояснил Хабек, напомнив, что, несмотря на аннексию Крыма Россией, ФРГ строила газопровод Северный поток-2.

Ранее немецкое издание Welt am Sonntag сообщило, что за последние девять недель правительство Олафа Шольца в Германии свело к минимуму поставки оружия в Украину.

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