Германия отправила Украине запчасти для ударных вертолетов и готовит семь Gepard для ВСУ 1 декабря, 19:13 Бундесвер готовит к отправке в Украину семь зенитных установок Gepard (Фото:kmweg.com)

Германия передала ВСУ новую партию военной помощи, которая включает запчасти к советским ударным вертолетам Ми-24. Также Бундесвер готовит к отправке в Украину семь зенитных установок Gepard.

Об этом сообщается на сайте немецкого правительства.

Переданная Украине помощь включает:

3 танковых мостоукладчика Biber;

8 надводных беспилотников;

12 пограничных машин;

4 тысячи спальных мешков;

запчасти для Ми-24;

30 машин скорой помощи.

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Также Берлин готовит к передаче Украине:

7 зенитных установок Gepard;

100 тысяч аптечек.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц пообещал поставить ВСУ дополнительные установки Gepard. Германия уже передала Украине 30 установок этого типа.

Инфографика: НВ

Также Берлин намерен передать Киеву более 350 генераторов и €56 миллионов на ремонт объектов энергетической системы.