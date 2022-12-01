Германия отправила Украине запчасти для ударных вертолетов и готовит семь Gepard для ВСУ
Бундесвер готовит к отправке в Украину семь зенитных установок Gepard (Фото:kmweg.com)
Германия передала ВСУ новую партию военной помощи, которая включает запчасти к советским ударным вертолетам Ми-24. Также Бундесвер готовит к отправке в Украину семь зенитных установок Gepard.
Об этом сообщается на сайте немецкого правительства.
Переданная Украине помощь включает:
- 3 танковых мостоукладчика Biber;
- 8 надводных беспилотников;
- 12 пограничных машин;
- 4 тысячи спальных мешков;
- запчасти для Ми-24;
- 30 машин скорой помощи.
Также Берлин готовит к передаче Украине:
- 7 зенитных установок Gepard;
- 100 тысяч аптечек.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц пообещал поставить ВСУ дополнительные установки Gepard. Германия уже передала Украине 30 установок этого типа.
Также Берлин намерен передать Киеву более 350 генераторов и €56 миллионов на ремонт объектов энергетической системы.