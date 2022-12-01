Германия отправила Украине запчасти для ударных вертолетов и готовит семь Gepard для ВСУ

1 декабря, 19:13
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Бундесвер готовит к отправке в Украину семь зенитных установок Gepard (Фото:kmweg.com)

Бундесвер готовит к отправке в Украину семь зенитных установок Gepard (Фото:kmweg.com)

Германия передала ВСУ новую партию военной помощи, которая включает запчасти к советским ударным вертолетам Ми-24. Также Бундесвер готовит к отправке в Украину семь зенитных установок Gepard.

Об этом сообщается на сайте немецкого правительства.

Переданная Украине помощь включает:

  • 3 танковых мостоукладчика Biber;
  • 8 надводных беспилотников;
  • 12 пограничных машин;
  • 4 тысячи спальных мешков;
  • запчасти для Ми-24;
  • 30 машин скорой помощи.

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Также Берлин готовит к передаче Украине:

  • 7 зенитных установок Gepard;
  • 100 тысяч аптечек.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц пообещал поставить ВСУ дополнительные установки Gepard. Германия уже передала Украине 30 установок этого типа.

Инфографика: НВ

Также Берлин намерен передать Киеву более 350 генераторов и €56 миллионов на ремонт объектов энергетической системы.

https://www.youtube.com/embed/8InBlArXBDU
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Германия Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Военная помощь Вертолеты Ми-24

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