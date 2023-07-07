Германия предоставила новую партию военной помощи для Украины

7 июля, 17:28
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Флаг Германии (Фото:Jörn Heller / Pixabay)

Флаг Германии (Фото:Jörn Heller / Pixabay)

Германия передала Украине очередной пакет военной помощи, в котором есть инженерная техника и средства борьбы с беспилотниками.

Об этом говорится на сайте германского правительства.

Украина получила еще один мост для мостоукладывающей бронетехники Beaver, бронированный мостоукладчик Beaver, инженерную бронированную машину DACHS, шесть большегрузных тягачей 8×8 HX81 и три полуприцепа, а также три средства для радиопомех и два противодроновых датчика.

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3 июля глава Минобороны Германии Борис Писториус сообщил, что Украина получит десятки танков Leopard 1 от Германии и Дании в ближайшие недели.

7 февраля правительство Германии выдало немецким военным компаниям лицензию на поставку Украине 178 танков Leopard 1A5.

28 апреля Писториус говорил, что Украине начнут передавать танки Leopard 1 А5 с середины 2023 года.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Германия Российская агрессия Военная помощь Война России против Украины

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