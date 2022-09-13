«Ни одного рационального аргумента». Кулеба раскритиковал Минобороны Германии за отказ передать Украине танки и БМП 13 сентября, 14:26 Кулеба заявил, что сигналы из Германии разочаровывают (Фото:Murad Sezer/File Photo/Reuters)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал отказ Минобороны Германии передать Украине танки Leopard 2 и БМП Marder.

В своем Twitter он назвал такие сигналы из Берлина «разочаровывающими».

«Сигналы из Германии разочаровывают. В то время как Украине сейчас нужны Леопарды и Мардеры, чтобы освободить людей и спасти их от геноцида», — сказал министр.

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Кулеба подчеркнул, что в Берлине не привели ни одного рационального аргумента.

«Ни одного рационального аргумента, почему это оружие не может быть поставлено, только абстрактные страхи и оправдания. Чего боится Берлин, а Киев — нет?» — добавил министр.

Немецкие политические партии потребовали от правительства усилить военную поддержку Украины. В частности передать танки Leopard 2 и БМП Marder.

12 сентября министр обороны Германии Кристин Ламбрехт отклонила требования поставить Украине боевые танки. Она заявила, что «до сих пор ни одна страна не отправляла западные боевые машины пехоты или основные боевые танки».

7 сентября сообщалось, что Германия не будет поставлять Украине бронеавтомобили Dingo из-за собственных нужд. В эксплуатации Бундесвера находятся 500 машин такого типа.

Перед этим издание Welt сообщило, что канцлер Германии Олаф Шольц отказался передать на нужды ВСУ танки Leopard 2.

Комментируя это, Шольц заявил, что его страна достаточно помогает Украине вооружением, а решение передавать ту или иную технику, по его словам, принимается в координации с союзниками.

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