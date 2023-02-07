Leopard 1 для Украины: правительство Германии объявит о выдаче концерну Rheinmetall разрешения на поставку танков — СМИ 7 февраля, 11:50 Танк Leopard (Фото:REUTERS/Bernadett Szabo)

Во вторник, 7 февраля, правительство Германии объявит о выдаче разрешения оборонному концерну Rheinmetall и компании Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH на поставку Украине 187 танков Leopard 1, пишет Business Insider ссылаясь на источник.

По данным издания, Rheinmetall передаст 88 единиц техники, еще 99 поступят от FFG.

При этом первые танки Украина получит не ранее середины этого года, их точное количество не уточняется.

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По информации журналистов, многие Leopard 1 требуют ремонта и неясно, возможно ли использовать всю партию на поле боя или же часть техники пойдет на запчасти.

Фото: NV

25 января Германия после долгих колебаний одобрила передачу Украине 14 танков Leopard 2 и их реэкспорт из стран-партнеров. В тот же день США объявили о предстоящей отправке на фронт 31 танка Abrams.

Немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что первые танки могут отправить в Украину до конца марта.