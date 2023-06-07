Дроны, тягачи и не только. Германия передала Украине новый пакет военной помощи 7 июня, 18:46 Флаг Германии (Фото:Jörn Heller / Pixabay)

Германия передала на нужды сил обороны Украины новый пакет военной помощи.

Об этом говорится на сайте германского правительства.

В этот раз Украина получила восемь вездеходов Bandvagn BV206, два тягача для танков MAN HX81, 16 патрульных автомобилей, 14 дронов Vector, три системы обнаружения дронов и две тысячи боезарядов для зениток Gepard.

Видео дня

Читайте также: Германия передаст Украине еще 20 БМП Marder до конца июля

Двузвенные вездеходы Bandvagn BV206 шведского производства имеют хорошую проходимость на сложной местности и оснащены кольцевой установкой для одного 7,62 мм или 12,7 мм пулемета. Их разработали для работы в условиях Арктики, пустыни или джунглей. Вездеход способен перевозить водителя и 11 бойцов в полной экипировке. К тому же, он защищает от огня стрелкового оружия и небольших обломков артиллерийских снарядов.