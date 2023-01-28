Германия обвинила РФ в перекручивании слов Бербок о войне в Украине 28 января, 07:14 Анналена Бербок (Фото:REUTERS/Pedro Nunes)

Правительство Германии обвинило Москву в перекручивании заявления министерства иностранных дел Анннелены Бербок, чтобы выставить Берлин и НАТО якобы стороной войны в Украине.

Об этом пишет DW.



Во время заседания Совета Европы в Страсбурге во вторник, 24 января, Бербок призвала к единству Запада, заявив: "Мы ведем войну против России, а не друг против друга".

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После этого представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова написала, что слова главы МИД Германии являются «доказательством того, что Запад ведет заранее спланированную войну против России».

С критикой Бербок выступили также консервативные и ультраправые политики Германии. Представитель федерального правительства Германии на брифинге в пятницу отметил, что заявление Бербок было сделано в контексте дискуссии о единой позиции ЕС, стран G7 и НАТО в противостоянии российской агрессии в Украине.

"Российская пропаганда всегда хватается за заявления, фразы, позиции и взгляды немецкого правительства и наших партнеров и извращает их в собственных целях. Реагировать на это здесь, на мой взгляд, не стоит. Кто и осуществляет эскалацию, это Россия», — цитирует заявление представителя DW.

Он подчеркнул, что согласно международному праву Германия не является стороной войны в Украине, и «именно в этом контексте следует понимать слова министерства иностранных дел». Аналогичное заявление опубликовало и посольство Германии в России.