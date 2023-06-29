Германия обучает украинских военных защите от ядерных, биологических и химических угроз — Bild

29 июня, 20:35
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ЗАЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

ЗАЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Германия обучает украинских военных защите от ядерных, биологических и химических боевых отравляющих веществ, сообщает Bild со ссылкой на представителя немецких вооруженных сил.

По данным СМИ, военнослужащие из Украины проходят обучение в регионе Алльгау в Германии.

Как сообщил представитель немецких вооруженных сил, Бундесвер предоставил Украине пакет дезактивационных технологий. Теперь в течение трех недель в казармах и на полигонах будет проходить обучение по работе с дезактивационным комплексом.

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Инфографика: НВ

Ранее министр внутренних дел Игорь Клименко говорил, что в четверг, 29 июня, в Украине начались масштабные специальные учения для подготовки к возможному подрыву российскими оккупантами Запорожской АЭС. Учения проходят в Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях.

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25 июня руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что россияне завершили подготовку к возможному теракту на оккупированной ими Запорожской АЭС. Возле четырех из шести энергоблоков разместили технику со взрывчаткой.

22 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на захваченной ею Запорожской АЭС и «все для этого подготовила».

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Военные Германия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Угрозы

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