Немецкие гаубицы отправятся в Украину уже в ближайшее время — министр обороны
Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Фото:REUTERS/Thilo Schmuelgen)
Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что немецкие самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000 скоро будут отправлены в Украину.
По ее словам, украинские военные скоро завершат обучение работе с этим оружием, сообщает DW.
Когда именно гаубицы будут доставлены на место и по какому маршруту, не разглашается.
Германия готова предоставить Украине семь самоходных гаубиц из запасов бундесвера.
Кроме того, правительство ФРГ совместно с США занимается подготовкой поставки реактивных систем залпового огня, в которых остро нуждается украинская армия.
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