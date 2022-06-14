Немецкие гаубицы отправятся в Украину уже в ближайшее время — министр обороны

14 июня, 14:33
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Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Фото:REUTERS/Thilo Schmuelgen)

Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Фото:REUTERS/Thilo Schmuelgen)

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что немецкие самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000 скоро будут отправлены в Украину.

По ее словам, украинские военные скоро завершат обучение работе с этим оружием, сообщает DW.

Когда именно гаубицы будут доставлены на место и по какому маршруту, не разглашается.

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Германия готова предоставить Украине семь самоходных гаубиц из запасов бундесвера.

https://www.youtube.com/embed/CWjN__CuGwo

Кроме того, правительство ФРГ совместно с США занимается подготовкой поставки реактивных систем залпового огня, в которых остро нуждается украинская армия.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Германия Украина Гаубицы Война России против Украины

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