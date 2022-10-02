Германия, Норвегия и Дания закупят для ВСУ 16 гаубиц Zuzana 2 2 октября, 15:56 Производить гаубицы Zuzana 2 будут в Словакии (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Германия, Норвегия и Дания закупят для Украины 16 словацких самоходных гаубиц Zuzana 2. Поставки стартуют в следующем году.

Об этом заявила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт, сообщает t-online.

САУ будут производить в Словакии. Их общая стоимость для трех стран составит 92 миллиона евро.

«Это демонстрирует, насколько важно продолжать изучать такие возможности вместе с партнерами, а затем еще и реализовывать их», — сказала Ламбрехт.

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Zuzana 2 — самоходная установка 8x8 (калибр 155 мм) на базе предыдущей версии Zuzana с более длинным стволом и большей дальностью стрельбы (42 км).