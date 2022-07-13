МИД Германии пока не видит возможности вести переговоры с Россией 13 июля, 12:54 Анналена Бербок (Фото:Bernd von Jutrczenka/Pool via REUTERS)

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что пока не видит возможности вести переговоры со страной-агрессором Россией.

«О чем можно договариваться с тем, кто даже не хочет согласовывать гуманитарные коридоры с Международным комитетом Красного Креста для эвакуации мирных жителей?» — сказала она в интервью Stern.

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Бербок заявила, что не имела прямых контактов с главой МИД страны агрессора Сергеем Лавровым с начала войны. Однако, по ее словам, ей хотелось бы ситуации, в которой можно было бы сказать:

«Давай, Сергей, давай договоримся о мире», — заявила министр.

Однако она сомневается, что у Лаврова есть мандат от диктатора Путина, поскольку последний все больше руководит в еще более узких кругах.

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