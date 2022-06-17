«Иллюзия Путина». Германия исключает возможность мира в Украине на условиях России — Шольц 17 июня, 02:34 Цей матеріал також доступний українською Олаф Шольц (Фото:Ludovic Marin/Pool via REUTERS)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что исключает возможность мира в Украине на условиях России. Он назвал «иллюзией» надежды российского диктатора Владимира Путина захватить часть Украины и верить в изменения там.

Об этом он сказал по итогам поездки в Киев, сообщает ARD.



Он назвал иллюзией Путина ожидания Москвы, что России удастся захватить часть территории Украины, а затем дождаться изменений с течением времени.

Видео дня

Необходимо добиться, чтобы Россия отказалась от плана " захватить часть Украины посредством жестокого насилия" и от своей "империалистической концепции изменения границ стран", заявил Шольц.

"Это иллюзия, и я Путину это говорил. К примеру, санкции в отношении России будут действовать до тех пор, пока страна не достигнет справедливого соглашения с Украиной. Это условия мира будут решать жители, парламент, президент Украины», – сказал Шольц.

В четверг, 16 июня, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги приехали в Украину впервые с начала полномасштабного вторжения России.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.