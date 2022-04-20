«Армия ФРГ в плачевном состоянии». Почему Германия не поставляет Украине современное оружие — Умланд 20 апреля, 18:14 Цей матеріал також доступний українською Германия (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 19 апреля раскритиковал Германию за недостаточную помощь Украине. Он добавил, что ожидает от правительства ФРГ решения, которое «разрешает поставки тяжелого вооружения».

Война России против Украины — главные события 21 апреля

Однако аналитик Стокгольмского центра исследования Восточной Европы Андреас Умланд отметил, что воплотить прошение Украины не так просто, ведь «армия Германии в плачевном состоянии».

Видео дня

В интервью Радио НВ немецкий политолог объяснил, как ФРГ может поддержать Украину в войне против России и введет ли эмбарго на энергоносители из РФ.

— В ФРГ еще присутствуют те люди, которые поддерживают РФ, которые считают, что Германии не нужно быть на стороне Украины? Насколько сильным все еще остается пророссийское лобби?

— Пророссийское лобби стало довольно маленьким. В основном — вокруг правой популистской партии Альтернатива для Германии: там еще есть люди, которые проповедуют вот этот российский нарратив о том, что Запад наступает на РФ и поэтому это только ответная реакция.

Проблема скорее в этом общем пацифистском видении мировой политики, что Германия не должна вмешиваться ни в какие войны, не должна поставлять оружие никогда и никуда и что ядерное оружие должно быть уничтожено. Вот этот фундаменталистский пацифизм, скорее всего, для Восточной Европы сегодня является проблемой, потому что он истекает из очень комфортной геополитической ситуации: Германия защищена НАТО и ЕС, окружена дружескими странам. Поэтому немцы часто не очень понимают, как вообще мировая политика функционирует. Это недоразумение геополитики — намного больше проблема, чем какие-то маргинальные пророссийские группки, которые еще есть.

Читайте также: Германия выделит на военную помощь Украине больше 1 млрд евро

— Уже принято решение о предоставлении помощи Украине в виде оружия и финансовой поддержки в 50 миллиардов евро. Все страны Большой семерки к этому присоединятся. Это значит, что Германия в Украину будет вкладываться вместе с партнерами из стран Большой семерки, из ЕС?

— Думаю, это уже консенсус и в правительственных, и в основных оппозиционных партиях. Даже в Левой партии, которая раньше считалась пророссийской, есть довольно здравые мысли. В правительстве этот рубикон пройден.

Но проблема действительно в том, что Германия в тех вопросах, которые наиболее болезненные для Украины (получение тяжелого, современного оружия, сокращение или остановка импорта российских энергоносителей), имеет большие проблемы в практическом воплощении. Потому что она оказалась совсем не готовой к этой войне, сама себя сделала зависимой от, в частности, российского газа. [Германия] оставила свою собственную армию в плачевном состоянии, поэтому теперь не в состоянии помогать Украине оружием.

— Состоялась встреча президента США Джо Байдена с союзниками. Там был и канцлер Германии Олаф Шольц. Но накануне появилась информация о том, что, например, концерн Мерседес предостерегает от скорейшего отключения от российских энергоносителей, потому что это может негативно повлиять на их производство. Насколько долгим может быть процесс поиска других источников энергоносителей для немецкого бизнеса?

— Мне трудно дать однозначный прогноз, когда это будет замещено. Германия уже сократила импорт российских энергоносителей, будет дальше сокращать. И полностью остановит этот импорт в какой-то момент, но сокращать будет в той мере, в которой Германия может найти других экспортеров, чтобы заместить российский импорт. Видимо, это еще будет длиться несколько месяцев. Поэтому я, например, с коллегами ми опубликовали призыв экспертов, чтобы уже сейчас все-таки сделать полное эмбарго, несмотря на то, что это было бы для целого ряда компаний (особенно в химической индустрии, в металлургии) большой проблемой.

— На какие расходы сейчас может пойти немецкое общество в связи с войной России против Украины? Или главная задача соблюдать какой-либо баланс и не допускать резкого роста цен на энергоносители или коммунальные платежи?

— Сейчас такой нарратив правительства в Германии, что мы не можем полностью остановить импорт российских энергоносителей, потому что это якобы принесет такую нестабильность в страну, которая будет проблемой для социальной системы и будет негативно влиять на возможность помогать Украине. Нарратив очень убедительный.

В обществе есть высокая поддержка Украины и готовность к эмбарго и поставке оружия. По опросам все хорошо выглядит, но как это практически сделать — главный вызов немецкого правительства. Потому что не все понимают сложность этих вопросов для Германии, которая просто не имеет то оружие, которое нужно Украине, или просто попала в зависимость от российского газа. Это сейчас критически обсуждается в Германии.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.