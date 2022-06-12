Германия не разрешила Испании передать Украине 40 танков Leopard-2 — СМИ 12 июня, 08:35 Цей матеріал також доступний українською Германия заблокировала передачу Украине танков Leopard-2 (Фото:Courtesy Canadian Armed Forces via REUTERS)

Власти Германии не дали разрешения Испании на поставку Украине тяжелого вооружения немецкого производства, сообщает Spiegel. Речь идет о 40 боевых танках Leopard-2.

Если бы германское правительство согласилось, это был бы первый случай, когда страна-участница НАТО поставила Украине вооружение такого вида. Однако, как пишет издание, в Альянсе, похоже, есть неофициальная договоренность об отсутствии прогресса в этом вопросе.

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По информации Spiegel, федеральное правительство Германии предупреждало испанцев в телефонных звонках, что этот шаг «будет отклонением от (хотя и совершенно неформального и неофициального, но) решения всех западных союзников не поставлять Киеву танки».

По информации Business Insider, официальные лица в Мадриде даже принесли извинения Берлину за созданные проблемы.

Речь идет о передаче Украине максимум десяти танков, но и это решение под вопросом.

Spiegel добавляет, что танки 1990-х годов выпуска настолько устарели, что были бы готовы к передаче Украине только через несколько месяцев.

Издание отмечает, что если намерения правительства Испании относительно передачи танков серьезны, то оно не должно так быстро сдаваться.



Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что ведутся регулярные переговоры между партнерами, но поставки боевых танков «исключены». Однако, по его словам «абсолютного принципа» в этом направлении нет, так что тема поставок Украине оружия останется публично размытой.

На этой неделе немецкое издание Bild писало, что германское правительство отказалось отправлять танки в Украину, потому что тогда украинские военные будут чувствовать себя «слишком уверенно» и смогут зайти на территорию РФ.

По данным немецких СМИ, за последние девять недель правительство Олафа Шольца свело к минимуму поставки оружия в Украину.

Издание Welt am Sonntag сообщило, что в период с 30 марта по 26 мая в Украину поступило только две небольшие партии оружия. В середине мая Германия отправила 3 тысячи противотанковых мин и 1600 специализированных противотанковых мин направленного действия.

28 мая посол ФРГ в Киеве Анка Фельдгузен заявила, что правительство Германии приняло окончательное решение по поставкам тяжелого вооружения в Украину.

На фоне критики в адрес Шольца по поводу неоднозначной позиции Бундестаг 26 апреля одобрил поставки тяжелого вооружения Украине. Позже Шольц отверг критику и заверил, что ФРГ продолжит предоставлять Киеву вооружение для борьбы в войне, развязанной Россией. Однако критика в Бундестаге в его адрес продолжается.

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