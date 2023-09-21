МИД Германии не поддерживает идею Зеленского отозвать у России право вето в Совбезе ООН
Анналена Бербок (Фото:Efrem Lukatsky/Pool via REUTERS)
Министр иностранных дел Анналена Бербок заявила, что она не поддерживает идею президента Украины Владимира Зеленского отозвать у России право вето в Совбезе ООН.
Об этом сообщает Мerkur.
«Мы это не поддерживаем, и я снова и снова объясняю это моим украинским собеседникам», — сказала она.
Бербок раскритиковала Россию за злоупотребление правом вето в связи с жестокой агрессивной войной на Украине.
«Вот почему реформа важна как никогда. Но нужно быть реалистом: это произойдет не завтра», — сказала она.
Президент Владимир Зеленский во время заседания Совбеза ООН заявил, что ООН зашла в тупик в вопросе агрессии и не является дееспособной.
По его словам, именно вето в руках России загнало ООН в тупик, и государство-агрессор использует свое право вето во вред всем остальным членам ООН.
Он призвал начать реформирование ООН и отметил, что ключевой реформой может стать применение права вето, которое не должно «служить оружием для тех, кто одержим ненавистью и войной».