МИД Германии не поддерживает идею Зеленского отозвать у России право вето в Совбезе ООН 21 сентября, 13:38 Анналена Бербок (Фото:Efrem Lukatsky/Pool via REUTERS)

Министр иностранных дел Анналена Бербок заявила, что она не поддерживает идею президента Украины Владимира Зеленского отозвать у России право вето в Совбезе ООН.

Об этом сообщает Мerkur.

«Мы это не поддерживаем, и я снова и снова объясняю это моим украинским собеседникам», — сказала она.

Бербок раскритиковала Россию за злоупотребление правом вето в связи с жестокой агрессивной войной на Украине.

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«Вот почему реформа важна как никогда. Но нужно быть реалистом: это произойдет не завтра», — сказала она.

Президент Владимир Зеленский во время заседания Совбеза ООН заявил, что ООН зашла в тупик в вопросе агрессии и не является дееспособной.

По его словам, именно вето в руках России загнало ООН в тупик, и государство-агрессор использует свое право вето во вред всем остальным членам ООН.

Он призвал начать реформирование ООН и отметил, что ключевой реформой может стать применение права вето, которое не должно «служить оружием для тех, кто одержим ненавистью и войной».