Германия не отправляла Украине БМП Marder — Минобороны
БМП Marder (Фото:Phil DeFer/www.flickr.com)
Германия не поставляла Украине или какой-либо другой стране БМП Marder.
Об этом говорится в сообщении Минобороны Германии в Twitter в понедельник, 19 декабря.
Ведомство подчеркнуло, что решило сделать соответствующее заявление "в связи с увеличением количества ложных сообщений в Интернете".
«Снабжение боевой машины пехоты Marder из составов Бундесвера в Украину или другие страны не осуществлялось», — заявили в ведомстве.
Посол Украины в Германии Алексей Макеев заявлял, что правительство Германии планирует дальнейшие поставки оружия для ВСУ. Украина продолжает переговоры о предоставлении танков Leopard и боевых машин пехоты Marder.