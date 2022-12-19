Германия не отправляла Украине БМП Marder — Минобороны

19 декабря, 13:58
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БМП Marder (Фото:Phil DeFer/www.flickr.com)

БМП Marder (Фото:Phil DeFer/www.flickr.com)

Германия не поставляла Украине или какой-либо другой стране БМП Marder.

Об этом говорится в сообщении Минобороны Германии в Twitter в понедельник, 19 декабря.

Ведомство подчеркнуло, что решило сделать соответствующее заявление "в связи с увеличением количества ложных сообщений в Интернете".

Видео дня

https://twitter.com/BMVg_Bundeswehr/status/1604778871928213511

«Снабжение боевой машины пехоты Marder из составов Бундесвера в Украину или другие страны не осуществлялось», — заявили в ведомстве.

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Посол Украины в Германии Алексей Макеев заявлял, что правительство Германии планирует дальнейшие поставки оружия для ВСУ. Украина продолжает переговоры о предоставлении танков Leopard и боевых машин пехоты Marder.

https://www.youtube.com/watch?v=Q58l9zbD8cM&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Германия БМП Война России против Украины

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