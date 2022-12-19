Германия не отправляла Украине БМП Marder — Минобороны 19 декабря, 13:58 БМП Marder (Фото:Phil DeFer/www.flickr.com)

Германия не поставляла Украине или какой-либо другой стране БМП Marder.

Об этом говорится в сообщении Минобороны Германии в Twitter в понедельник, 19 декабря.

Ведомство подчеркнуло, что решило сделать соответствующее заявление "в связи с увеличением количества ложных сообщений в Интернете".

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«Снабжение боевой машины пехоты Marder из составов Бундесвера в Украину или другие страны не осуществлялось», — заявили в ведомстве.

Посол Украины в Германии Алексей Макеев заявлял, что правительство Германии планирует дальнейшие поставки оружия для ВСУ. Украина продолжает переговоры о предоставлении танков Leopard и боевых машин пехоты Marder.