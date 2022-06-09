Передадут не ранее ноября-декабря. Украина не получит от Германии обещанные РСЗО до зимы — СМИ 9 июня, 12:09 Цей матеріал також доступний українською Германия обещала передать Украине Iris-T (Фото:Boushh_TFA/www.flickr.com)

Издание пишет, что система ПВО ранее была заказана Египтом, который теперь откажется от нее в пользу Украины.

Аналогичная ситуация и с кольцевым обменом с Грецией, в рамках которого страна должна получить от Германии 50 бронетранспортеров типа Marder.

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Изначально Греция должна была поставить советские модели в Украину, но они в основном размещены на греческих островах и, скорее всего, не будут выведены, пока все подразделения Marder не будут доставлены готовыми к развертыванию.

В среду, 1 июня канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления в Бундестаге пообещал передать Украине современное ПВО IRIS-T для защиты крупных городов.

Ракеты IRIS-T — инфракрасные самонаводящиеся ракеты изначально класса «воздух-воздух» и малой дальности. IRIS-T обладает уникальной способностью по сравнению с другими аналогичными ракетами, такими как AIM-9X, нацеливаться и сбивать другие ракеты класса «воздух-воздух» и «земля-воздух», обеспечивая защиту на 360°.



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