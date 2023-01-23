«Продолжаются дискуссии». Германия не исключает поставки танков Украине — спикер правительства 23 января, 19:15 Leopard 2А5 (Фото:NewsLubuski / East News)

В Германии продолжают обсуждать возможности передачи Украине основных боевых танков, но вынуждены принимать во внимание и настроения населения.

Об этом сказал спикер немецкого правительства Штеффен Гебештрайт на брифинге 23 января, сообщает Укринформ.

Он сказал, что Германия продолжает оказывать «мощную помощь» Украине.

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«Германия оказывает очень мощную помощь, в том числе военную. Мы не оставим украинцев — это официальная позиция… Мы продолжаем консультацию. Федеральное правительство не исключает поставку танков Leopard. Мы просто еще не решили», — подчеркнул Гебештрайт.

По его словам, речь идет о «дальнейшем качественном шаге» и «это не станет вопросом нескольких месяцев». Здесь есть аргументы «за» и есть аргументы за продолжение дискуссии, сказал спикер и призвал не «упрощать» эту дискуссию, чтобы выглядело так, что все, мол, за поставку танков Leopard и одна только Германия против.

«Есть те, кто критикует, требует действовать быстро, но ответственность за сделанные шаги будут нести те правительства, которые принимают решение», — отметил Гебештрайт.

Он признал, что немаловажную роль в решениях немецкого правительства играет публичная дискуссия, и подчеркнул, что «общественность должна быть вовлечена в дискуссию».

В Германии количество тех, кто поддерживает поставки Украине тяжелого оружия, и тех, кто против примерно одинаковое. По убеждению правительственного представителя, позиция канцлера взвешена и хорошо воспринимается народом.

Британский премьер Риши Сунак пообещал предоставить Украине 14 танков Challenger 2, что делает Британию первой западной страной, которая будет поставлять тяжелые танки, на которых настаивал Киев.

В последние недели некоторые страны-партнеры выражали готовность передать Украине танки Leopard немецкого производства, но ожидают одобрения этого решения от Германии. В кулуарах саммита в Рамштайне министры из 15 стран обсуждали передачу этого вооружения Украине.

Впрочем, Германия пока не приняла решения по этому поводу. Некоторые СМИ писали, что Берлин одобрит передачу Украине Leopard, если США поставят ей свои Abrams. Но канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны ФРГ опровергли эти сообщения.

Инфографика: NV

По итогам саммита в Рамштайне 20 января участники встречи не договорились о поставках Украине Leopard.

После этого Польша пообещала создать меньшую коалицию, если Германия не согласится передать Украине танки.