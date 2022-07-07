Германия не будет поставлять бронетранспортеры-амфибии Fuchs в Украину — глава Минобороны

7 июля, 16:27
Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что Берлин не будет поставлять бронетранспортеры Fuchs в Украину. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.

«Мы поддерживаем Украину всем, что возможно и ответственно. Но мы должны обеспечить способность Германии защитить себя», — заявил министр.

Она подчеркнула, что было бы безответственно пытаться «ограбить Бундесвер, особенно в этот период времени». Она также призвала не игнорировать военные советы генерального инспектора Вооруженных сил Германии Эберхарда Цорна, который говорил, что «не видит возможности» отправки бронированной техники в Украину.

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TPz 1 Fuchs — это немецкий колесный бронетранспортер-амфибия. Был принят на вооружение Бундесвера в 1979 году и служит для транспортировки пехоты на поле боя.

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6 июля немецкий оппозиционный блок ХДС/ХСС призвал передать Украине 200 бронетранспортеров Fuchs.

«Для украинской армии речь идет о быстрой доставке надежной техники, которую можно использовать сразу на передовой. Такая техника находится на вооружении Бундесвера», — говорилось в заявлении оппозиции.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник говорил, что на вооружении Германии находятся 800 бронетранспортеров Fuchs.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Германия Бронетранспортер Украина Кристина Ламбрехт

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