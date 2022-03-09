Германия не будет отправлять военные самолеты в Украину — Шольц 9 марта, 16:24 Цей матеріал також доступний українською Олаф Шольц (Фото:Clemens Bilan/Pool via REUTERS)

Канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия точно не будет отправлять военные самолеты в Украину.

Об этом сообщает Reuters.

Он подчеркнул, что этот вопрос не стоит на повестке дня.

«Мы предоставили все виды оборонных материалов и отправили оружие, о котором мы вам говорили, но верно и то, что мы должны очень тщательно обдумать, что мы делаем конкретно, и, безусловно, военные самолеты не являются частью этого», — заявил он.

Отвечая на вопрос о том, выступает ли Германия категорически против запрета на импорт российских энергоносителей, Шольц заявил, что уже несколько месяцев работает над снижением зависимости страны от импорта ископаемого топлива.

«Есть много технических вопросов, которые необходимо решить», — сказал он.

1 марта Сухопутные войска Украины сообщили, что после начала войны России против Украины армии будут переданы 70 истребителей. Болгария передаст Украине 16 Миг-29 и 14 Су-25, Польша передаст 28 Миг-29, а Словакия 12 самолетов Миг-29.

6 марта госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что страны НАТО получили разрешение на отправку истребителей Украине на фоне полномасштабного вторжения России. Он также отметил, что США ведут переговоры с Польшей о том, что НАТО могло бы сделать для удовлетворения их потребностей, если они решат предоставить истребители украинцам.

Заявление Блинкена было сделано уже после того, как в правительстве Польши прокомментировали информацию СМИ о возможной отправке в Украину истребителей.

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