Контрразведка Германии указала, от каких стран уже вскоре ожидает угрозу 7 июля, 22:02 Военная контрразведка Германии считает, что именно Китай и РФ являются ее самыми большими угрозами в ближайшее время (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Военная служба контрразведки (MAD), которая подчиняется министерству обороны Германии, сообщает о нарастании деятельности шпионов и киберпреступных действий против Берлина.

Об этом пишет Politico, проанализировав отчет военных разведчиков Бундесвера.

Военная контрразведка Германии считает, что Российская Федерация продолжает активно проводить разведывательные действия. Одной из причин усиленного внимания к Берлину является поддержка Украины в ее борьбе против полномасштабной российской агрессии, а также значительное охлаждение отношений между ФРГ и РФ.

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Поскольку немецкое правительство выслало уже 40 российских дипломатов из своей страны, это значительно ослабило позиции шпионов из РФ. Однако в MAD убеждены, что Россия найдет другие способы компенсировать получение информации, в частности в военной и ключевой инфраструктуре.

В докладе ведомства подчеркнуто, что еще одной угрозой для ФРГ становится Китай. По мнению разведчиков, Пекин активно осуществляет кибершпионские, разведывательные и гибридные операции с целью «доказать свое превосходство над мировыми державами».

«Китайские агенты интенсивно используют доступ к офисам и персоналу Бундесвера (армии Германии — ред) для сбора важной и чувствительной информации», — заявили в MAD.