Анджей Дуда раскритиковал Германию за нарушение обещания по поставкам танков

24 мая, 21:56
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Президент Польши Анджей Дуда (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Президент Польши Анджей Дуда (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Президент Польши Анджей Дуда раскритиковал правительство Германии, обвинив его в несоблюдении договоренностей об обмене танков. Об этом сообщает Die Welt.

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В комментарии изданию в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе Дуда заявил, что Германия пообещала Польше танки Leopard взамен польских танков, поставленных Украине, но «не сдержала обещание», чем очень разочаровала Варшаву.

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«Мы передали Украине большое количество танков, потому что считаем, что это наша обязанность как соседа», — сказал польский президент.

Он объяснил, что это ослабило военный потенциал Польши, и страна рассчитывала на поддержку НАТО, а также США и Германии:

«Большую часть нашего танкового арсенала в ВС Польши составляют немецкие танки типа Leopard. Поэтому, если бы нас поддержала Германия… мы были бы очень счастливы».

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Также, по мнению Дуды, немецкое правительство делает слишком мало для помощи Украины.

«Прежде всего сама Германия должна помочь Украине. Украине действительно очень нужна эта помощь», — сказал польский лидер.

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Ранее издание Die Welt со ссылкой на источник сообщало, что процесс передачи Украине обещанного Германией вооружения затягивался из-за якобы недоразумения между правительствами стран.

На фоне критики в адрес канцлера Германии Олафа Шольца из-за его неоднозначной позиции Бундестаг 26 апреля одобрил поставки тяжелого вооружения Украине. Шольц заверил, что ФРГ продолжит предоставлять Украине вооружение для борьбы в войне, развязанной Россией.

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник считает, что Шольц «намеренно затягивает» поставки обещанного тяжелого вооружения для ВСУ. По его словам, еще в апреле во время переговоров на авиабазе Рамштайн было принято решение о передаче Украине 30 зенитных самоходных установок Gepard и другой техники, но этого до сих пор не сделали. 20 мая министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что в июле Украина может получить первые 15 Gepard.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Польша Танки Германия Военная помощь Анджей Дуда Поддержка Украины Война России против Украины

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