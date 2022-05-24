Анджей Дуда раскритиковал Германию за нарушение обещания по поставкам танков 24 мая, 21:56 Цей матеріал також доступний українською Президент Польши Анджей Дуда (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Президент Польши Анджей Дуда раскритиковал правительство Германии, обвинив его в несоблюдении договоренностей об обмене танков. Об этом сообщает Die Welt.

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В комментарии изданию в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе Дуда заявил, что Германия пообещала Польше танки Leopard взамен польских танков, поставленных Украине, но «не сдержала обещание», чем очень разочаровала Варшаву.



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«Мы передали Украине большое количество танков, потому что считаем, что это наша обязанность как соседа», — сказал польский президент.

Он объяснил, что это ослабило военный потенциал Польши, и страна рассчитывала на поддержку НАТО, а также США и Германии:



«Большую часть нашего танкового арсенала в ВС Польши составляют немецкие танки типа Leopard. Поэтому, если бы нас поддержала Германия… мы были бы очень счастливы».

Также, по мнению Дуды, немецкое правительство делает слишком мало для помощи Украины.

«Прежде всего сама Германия должна помочь Украине. Украине действительно очень нужна эта помощь», — сказал польский лидер.

Ранее издание Die Welt со ссылкой на источник сообщало, что процесс передачи Украине обещанного Германией вооружения затягивался из-за якобы недоразумения между правительствами стран.

На фоне критики в адрес канцлера Германии Олафа Шольца из-за его неоднозначной позиции Бундестаг 26 апреля одобрил поставки тяжелого вооружения Украине. Шольц заверил, что ФРГ продолжит предоставлять Украине вооружение для борьбы в войне, развязанной Россией.



Посол Украины в Берлине Андрей Мельник считает, что Шольц «намеренно затягивает» поставки обещанного тяжелого вооружения для ВСУ. По его словам, еще в апреле во время переговоров на авиабазе Рамштайн было принято решение о передаче Украине 30 зенитных самоходных установок Gepard и другой техники, но этого до сих пор не сделали. 20 мая министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что в июле Украина может получить первые 15 Gepard.

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