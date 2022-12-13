Германия может восстановить сотрудничество с РФ после войны — Шольц

13 декабря, 05:51
Поделиться:
Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что восстановление экономического сотрудничества с РФ возможно после завершения войны в Украине. Он отметил, что даже после этого Россия останется самой большой страной на континенте.

Об этом пишет Express.

«Россия, которая закончит войну, и граждане РФ, которые стремятся к другому будущему для себя, также нуждаются в возможности снова начать экономическое сотрудничество в другое время. Только не сейчас. В данный момент мы ужесточаем санкции», — сказал господин Шольц на 70-летии Восточного комитета германской экономики.

Видео дня

Читайте также:
Ждем с нетерпением. Главные факты о танках Leopard 2, поставки которых Украине обсуждает Германия — инфографика НВ
Читайте также:
Министр обороны Польши обвинил Германию в утечке информации о переговорах по поводу ЗРК Patriot
Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Германия Санкции против России Война в Украине Украина-Германия Россия-Германия Олаф Шольц Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X