Германия может восстановить сотрудничество с РФ после войны — Шольц
Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)
Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что восстановление экономического сотрудничества с РФ возможно после завершения войны в Украине. Он отметил, что даже после этого Россия останется самой большой страной на континенте.
Об этом пишет Express.
«Россия, которая закончит войну, и граждане РФ, которые стремятся к другому будущему для себя, также нуждаются в возможности снова начать экономическое сотрудничество в другое время. Только не сейчас. В данный момент мы ужесточаем санкции», — сказал господин Шольц на 70-летии Восточного комитета германской экономики.