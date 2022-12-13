Германия может восстановить сотрудничество с РФ после войны — Шольц 13 декабря, 05:51 Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что восстановление экономического сотрудничества с РФ возможно после завершения войны в Украине. Он отметил, что даже после этого Россия останется самой большой страной на континенте.

Об этом пишет Express.



«Россия, которая закончит войну, и граждане РФ, которые стремятся к другому будущему для себя, также нуждаются в возможности снова начать экономическое сотрудничество в другое время. Только не сейчас. В данный момент мы ужесточаем санкции», — сказал господин Шольц на 70-летии Восточного комитета германской экономики.

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