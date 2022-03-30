Шольц — Зеленскому: Германия может стать гарантом безопасности Украины 30 марта, 15:34 Цей матеріал також доступний українською Канцлер Германии Олаф Шольц (Фото:Kay Nietfeld/POOL via REUTERS)

Германия готова выступить гарантом безопасности Украины, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.



Война России против Украины — главные события 30 марта



По его словам, немецкий канцлер Олаф Шольц в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил об «общей готовности» принять участие в этой роли, сообщает Reuters.

Видео дня

При этом Хебештрайт не стал уточнять, будет ли роль гаранта безопасности включать военный компонент.

Ранее постоянный представитель Великобритании в ООН Барбара Вудворд заявила, что ее страна готова стать одним из гарантов безопасности Украины, если Киев об этом попросит.

По итогам первого раунда мирных переговоров Украины с РФ в Стамбуле, которые состоялись 28 марта, украинская сторона предложила подписать международный договор о гарантиях безопасности.

Член украинской делегации на переговорах с РФ, народный депутат от президентской фракции Слуга народа Давид Арахамия сообщил, что Украина хочет видеть гарантами страны Совета Безопасности ООН, в том числе Великобританию, Китай, США, Францию, Турцию, Германию, Польшу и Израиль. Другие страны смогут присоединиться к гарантиям безопасности по своему желанию.

Еще один член украинской делегации, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что этот договор должен быть одобрен на референдуме. После этого будет идти ратификация парламентами стран-гарантов и парламентом Украины.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.