Инсайд из Бундестага. Германия действительно может дать Украине сотни бронетранспортеров и танки — экс-посол Мельник

22 июля, 13:06
По словам Андрея Мельника, ему известно, что из запасов Бундесвера Украина могла бы получать танки Леопард-1 и Леопард-2 (Фото:Courtesy Canadian Armed Forces с REUTERS)

По словам Андрея Мельника, ему известно, что из запасов Бундесвера Украина могла бы получать танки Леопард-1 и Леопард-2 (Фото:Courtesy Canadian Armed Forces с REUTERS)

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью Радио НВ заявил, что, по его данным, Германия действительно может дать Украине сотни бронетранспортеров и танки.

По словам Мельника, позиция министерства обороны Германии Кристин Ламбрехт, которая заявила, что ресурсы для помощи Украины истекают, «мягко говоря, не соответствует действительности».

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«Мы обладаем достаточным количеством инсайдерской информации, которая подтверждается, кстати, источниками из самого правительства, о том, что Германия имеет более чем достаточно возможностей для того, чтобы и дальше помогать нам именно из запасов Бундесвера — Вооруженных сил Германии. Если честно, это заявление выглядит довольно странно, ведь немецкое правительство могло бы направить в Украину сотни [бронетранспортеров] Фукс (Fuchs — нем.). Речь идет также о возможности [предоставления] БМП типа Мардер (Marder — нем.). И даже о том, что из запасов Бундесвера мы могли бы получать боевые танки Леопард-1 или Леопард-2 (Leopard — нем.)», — утверждает бывший посол.

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Он выразил надежду, что Украине удастся изменить позицию немецкого правительства, утверждающего противоположное «с помощью наших друзей и в самом правительстве, с помощью оппозиции, которая требует от Бундестага вернуться с летних каникул именно для того, чтобы продолжить обсуждать вопросы предоставления Украине тяжелого вооружения как можно скорее».

«Поэтому я верю в то, что правительство не будет отмежевываться и придумывать новые отговорки, чтобы не предоставить Украине ту помощь, которую Берлин может сегодня нам предоставить», — сказал Мельник.

По данным немецкого ресурса Die Welt, канцлер Олаф Шольц снова сократил военную помощь Германии Украине.

Перед этим Украина получила и стала применять немецкие САУ PzH 2000. Это современная автономная гаубица на гусеничном шасси со 155-мм пушкой. Германия и Нидерланды передали Украине 12 САУ этого типа.

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В июне СМИ сообщали, что власти Германии не позволили Испании передать Украине 40 боевых танков Leopard-2 — более раннюю модификацию этих танков. В этом же месяце стало известно, что Словакия не достигла согласия с Германией о поставках в Украину танков Т-72 с заменой их на немецкие Leopard 2A4.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Украина-Россия Вооружение Андрей Мельник Война в Украине Украина-Германия Российско-украинская война Бундесвер Радио НВ Война России против Украины

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