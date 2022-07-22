Инсайд из Бундестага. Германия действительно может дать Украине сотни бронетранспортеров и танки — экс-посол Мельник 22 июля, 13:06 По словам Андрея Мельника, ему известно, что из запасов Бундесвера Украина могла бы получать танки Леопард-1 и Леопард-2 (Фото:Courtesy Canadian Armed Forces с REUTERS)

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью Радио НВ заявил, что, по его данным, Германия действительно может дать Украине сотни бронетранспортеров и танки.

По словам Мельника, позиция министерства обороны Германии Кристин Ламбрехт, которая заявила, что ресурсы для помощи Украины истекают, «мягко говоря, не соответствует действительности».

Видео дня

«Мы обладаем достаточным количеством инсайдерской информации, которая подтверждается, кстати, источниками из самого правительства, о том, что Германия имеет более чем достаточно возможностей для того, чтобы и дальше помогать нам именно из запасов Бундесвера — Вооруженных сил Германии. Если честно, это заявление выглядит довольно странно, ведь немецкое правительство могло бы направить в Украину сотни [бронетранспортеров] Фукс (Fuchs — нем.). Речь идет также о возможности [предоставления] БМП типа Мардер (Marder — нем.). И даже о том, что из запасов Бундесвера мы могли бы получать боевые танки Леопард-1 или Леопард-2 (Leopard — нем.)», — утверждает бывший посол.

Он выразил надежду, что Украине удастся изменить позицию немецкого правительства, утверждающего противоположное «с помощью наших друзей и в самом правительстве, с помощью оппозиции, которая требует от Бундестага вернуться с летних каникул именно для того, чтобы продолжить обсуждать вопросы предоставления Украине тяжелого вооружения как можно скорее».

«Поэтому я верю в то, что правительство не будет отмежевываться и придумывать новые отговорки, чтобы не предоставить Украине ту помощь, которую Берлин может сегодня нам предоставить», — сказал Мельник.

По данным немецкого ресурса Die Welt, канцлер Олаф Шольц снова сократил военную помощь Германии Украине.

Перед этим Украина получила и стала применять немецкие САУ PzH 2000. Это современная автономная гаубица на гусеничном шасси со 155-мм пушкой. Германия и Нидерланды передали Украине 12 САУ этого типа.

В июне СМИ сообщали, что власти Германии не позволили Испании передать Украине 40 боевых танков Leopard-2 — более раннюю модификацию этих танков. В этом же месяце стало известно, что Словакия не достигла согласия с Германией о поставках в Украину танков Т-72 с заменой их на немецкие Leopard 2A4.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.